Из-за землетрясения в китайской провинции Цзилинь пострадали 167 домов

Чанчунь, Китай, , 08:01 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1, произошедшее в китайской провинции Цзилинь на северо-востоке страны 18 мая, привело к разрушению жилых домов, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

Порядка 167 домов пострадало в районе Нинцзян города Сунъюань в провинции Цзилинь из-за землетрясения. Из них 33 получили серьезные повреждения. 75 человек были переселены, жертв или пострадавших нет. Прямой экономический ущерб составил более 3 млн юаней (около $435,6 млн).

Первая партия поставок по устранению последствий землетрясения поступила в пострадавший от землетрясения регион в 14:00 по местному времени 18 мая. Самое землетрясение произошло в 6:24 по местному времени 18 мая, о чем ранее сообщал Китайский сейсмологический центр CENC.

Эпицентр толчков залегал на глубине 10 км по координатам 45,3 градуса северной широты и 124,75 градуса восточной долготы.

Читайте ранее в этом сюжете: В апреле от природных катаклизмов в Китае пострадали 1,7 млн человек