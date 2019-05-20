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В результате наводнений на юго-западе Танзании погибли пять человек

Происшествия

Тысячи жителей региона остались без крова

Кьела, Танзания, 20 мая 2019, 07:39 — REGNUM  Пять человек погибли, более 2500 тысяч жителей округа Кьела на юго-западе Танзании остались без крова из-за сильнейших ливней, передает RFI Kiswahili.

Стихия разрушила инфраструктуру в округе, находящемся на границе с Малави. Из-за дождей были закрыты здания школ.

В округе Кьела, расположенном около озера Ньяса, часто выпадает большое количество осадков. Также от ливней традиционно страдают прибрежные регионы.

Ранее на прошлой неделе в Дар-эс-Саламе в результате ливней погибли трое человек.

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