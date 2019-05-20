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Спустя 48 часов после затопления рудника в Китае спасены еще два горняка

Происшествия

Спасатели продолжают вести поисково-спасательные работы

Харбин, Китай, 20 мая 2019, 06:53 — REGNUM  Еще два человека было спасено спустя 48 часов после затопления железного рудника в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

Спасатели продолжают вести поисково-спасательные работы, в надежде найти еще выживших. Спасенные горняки были доставлены в местный госпиталь. Еще шесть человек остаются под завалами.

Инцидент произошёл на железном руднике Цуйхуншань в уезде Сюнькэ около 3:00 по местному времени 17 мая. Во время затопления 43 человека находились на месте, сообщили в уездном правительстве, 37 человек было спасено из шахты.

По словам экспертов, спасательные работы были осложнены погодными условиями и поступление воды в рудник из ближайшей реки.

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