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Прокурор Хабаровского края «выбил» у чиновников лекарство для ребёнка

Происшествия

Препарат жизненно необходим малышу

Хабаровск, 20 мая 2019, 06:51 — REGNUM  Прокуратура Хабаровского края добилась предоставления ребёнку — жителю региона жизненно необходимого препарата. В надзорное ведомство обратилась мама малыша с жалобой на то, что ребёнок лекарством не обеспечен, что создаёт угрозу его жизни, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Прокурорской проверкой было установлено, что маленький житель Хабаровского края нуждается в лекарственном препарате «Абатацепт», который рекомендован по жизненным показаниям решением врачебной комиссии КГБУЗ «Детская городская поликлиника» №17 в городе Хабаровске.

Однако лекарством, необходимым для жизни, ребёнок обеспечен не был.

Прокуратура направила в суд иск к министерству здравоохранения Хабаровского края в целях обеспечения законных прав ребёнка. Не дожидаясь решения суда региональный минздрав лекарством малыша обеспечил.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года власти Хабаровского края сообщали о выделении миллиарда рублей на обеспечение лекарствами льготников. 699 млн планировали выделить региональные власти, остальное — федеральный бюджет.

В Хабаровском крае проживает 31 тысяча федеральных льготников, 55 тыс. краевых.

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