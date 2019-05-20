Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 2 тысячи га

Красноярск, , 06:23 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 09:00 (местное время) 20 мая зарегистрировано 36 лесных пожаров на общей площади 2080,5 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, очаги возгораний действуют в 20 районах.

С возгораниями борются более 400 человек с использованием более 60 единиц техники.

За прошедшие выходные (18−19 мая) в Красноярском крае потушили 55 лесных пожаров в 22 районах. В тушении принимали участие более 1200 человек с использованием 180 единиц техники. Работало 20 воздушных судов. В минлесхозе уточнили, что, по предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за перехода огня с земель иных категорий и по вине местного населения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 мая стало известно, что в городе Лесосибирске Красноярского края в результате пала травы загорелись восемь бесхозных дачных строений.

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