Количество жертв обрушения крыши ночного клуба в Китае увеличилось до двух

Наньнин, Китай, , 06:13 — REGNUM Число жертв обрушения кровли ночного клуба в городе Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района Китая возросло до двух человек, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

Количество пострадавших также увеличилось до 85 человек. Среди них один человек находится в критическом состоянии и еще семеро получили серьезные ранения. 13 человек уже были выписаны из госпиталя после оказания им необходимой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл около 1:00 по местному времени 20 мая в баре на последнем этаже трёхэтажного здания. На место было направлено порядка 160 человек для оказания медицинской помощи. Поисково-спасательная операция продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Китая обрушилась кровля ночного клуба, есть жертвы