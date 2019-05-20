Понедельник, 20 Мая 2019 года
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Количество жертв обрушения крыши ночного клуба в Китае увеличилось до двух

Происшествия

Число пострадавших также увеличилось до 85 человек

Наньнин, Китай, 20 мая 2019, 06:13 — REGNUM  Число жертв обрушения кровли ночного клуба в городе Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района Китая возросло до двух человек, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

Количество пострадавших также увеличилось до 85 человек. Среди них один человек находится в критическом состоянии и еще семеро получили серьезные ранения. 13 человек уже были выписаны из госпиталя после оказания им необходимой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл около 1:00 по местному времени 20 мая в баре на последнем этаже трёхэтажного здания. На место было направлено порядка 160 человек для оказания медицинской помощи. Поисково-спасательная операция продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Китая обрушилась кровля ночного клуба, есть жертвы

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Обрушения зданий
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