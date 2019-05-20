Понедельник, 20 Мая 2019 года
06:00:23 МСК

Альпинист из Японии погиб на Камчатке при восхождении на вулкан Камень

Происшествия

Тело иностранного туриста обнаружено на высоте 3600 метров

Альпинист из Японии погиб на Камчатке при восхождении на вулкан Камень
Игорь Шпиленок
Вулканы Ключевская сопка и Камень

Петропавловск-Камчатский, 20 мая 2019, 05:17 — REGNUM  На Камчатке при восхождении на вулкан Камень погиб альпинист из Японии. Тело спортсмена обнаружено на высоте 3600 метров. Предположительно человек сорвался с крутого склона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Корякской сопке в Камчатском крае погиб альпинист

По предварительным данным группа из трёх японских альпинистов совершала акклиматизационное восхождение на камчатский вулкан Камень. Один спортсмен сорвался с крутого склона. Когда двое его товарищей спустились к нему, он был уже мёртв. На место ЧП вылетел вертолёт регионального поисково-спасательного центра, погибшего альпиниста и его товарищей доставили в посёлок Козыревск.

В настоящее время СК РФ по Камчатскому краю проводит проверку обстоятельств гибели альпиниста. Тело погибшего отправлено на судмедэкспертизу. Услуги по доставке туристической группы из Японии осуществляло ООО «Туристическая компания «Край вулканов». В соответствии с договором, компания не несла ответственности за жизнь и здоровье альпинистов.

Вулкан Камень относится к Ключевской группе вулканов, он находится в центральной части Камчатки, входит в восточный вулканический пояс.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый случай гибели альпиниста в 2019 году на Камчатке. В январе на сопке Корякская также погиб альпинист. Мужчина 43 лет совершал восхождение в сторону сопки Корякская в составе группы из 4 человек. Он сорвался в ущелье на высоте 3000 метров. Тело погибшего спасатели обнаружили на высоте 1700 метров на восточной стороне вулкана Корякская сопка.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в горах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить