Альпинист из Японии погиб на Камчатке при восхождении на вулкан Камень

Петропавловск-Камчатский, , 05:17 — REGNUM На Камчатке при восхождении на вулкан Камень погиб альпинист из Японии. Тело спортсмена обнаружено на высоте 3600 метров. Предположительно человек сорвался с крутого склона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По предварительным данным группа из трёх японских альпинистов совершала акклиматизационное восхождение на камчатский вулкан Камень. Один спортсмен сорвался с крутого склона. Когда двое его товарищей спустились к нему, он был уже мёртв. На место ЧП вылетел вертолёт регионального поисково-спасательного центра, погибшего альпиниста и его товарищей доставили в посёлок Козыревск.

В настоящее время СК РФ по Камчатскому краю проводит проверку обстоятельств гибели альпиниста. Тело погибшего отправлено на судмедэкспертизу. Услуги по доставке туристической группы из Японии осуществляло ООО «Туристическая компания «Край вулканов». В соответствии с договором, компания не несла ответственности за жизнь и здоровье альпинистов.

Вулкан Камень относится к Ключевской группе вулканов, он находится в центральной части Камчатки, входит в восточный вулканический пояс.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый случай гибели альпиниста в 2019 году на Камчатке. В январе на сопке Корякская также погиб альпинист. Мужчина 43 лет совершал восхождение в сторону сопки Корякская в составе группы из 4 человек. Он сорвался в ущелье на высоте 3000 метров. Тело погибшего спасатели обнаружили на высоте 1700 метров на восточной стороне вулкана Корякская сопка.