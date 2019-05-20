На юго-западе Китая обрушилась кровля ночного клуба, есть жертвы

Наньнин, Китай, , 04:35 — REGNUM Один человек погиб и еще 77 получили ранения после обвала крыши в ночном баре города Байсэ в Гуасни-Чжуанском автономном районе на юго-западе Китая ночью по местному времени 20 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Трагедия произошла в 1:00 по местному времени 20 мая. Полиция, пожарные и медики направили 160 человек для проведение поисково-спасательных работ на месте обрушения. Из всех получивших ранения, 12 человек были направлены в госпиталь для лечения, находящихся в критическом состоянии нет.

Работы продолжаются, спасатели уверены, что под завалами еще находятся люди. Бар площадью 700 кв. метров расположен на верхнем этаже трехэтажного металлокаркасного здания. В настоящее время выясняются причины обрушения кровли.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 человек погибли в результате обрушения жилых зданий в китайском городе Линьфэнь провинции Шаньси на севере страны в середине марта 2019 года.

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