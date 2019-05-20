Понедельник, 20 Мая 2019 года
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После бутылки виски: авиапассажирка устроила дебош по пути в Киев

Происшествия

После приземления женщину передали сотрудникам полиции

Киев, 20 мая 2019, 01:43 — REGNUM  Пьяный дебош устроила пассажирка авиарейса Барселона — Киев. Женщина попыталась подраться с другими пассажирами и членами экипажа, говорится в сообщении очевидца в соцсети Facebook.

По словам пользователя Александры Е., женщина, вопреки запрету, во время полета выпила купленную в duty free бутылку виски. Через некоторое время она решила, что в самолете не должны находиться иностранные граждане, и устроила скандал.

«Потому что они — иностранцы», — цитирует очевидца телеканал «Звезда».

Агрессивную женщину смогли утихомирить и после приземления передали сотрудникам полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в Мурманске отправлявшийся в Москву лайнер задержали из-за нетрезвого пассажира. Перед взлетом мужчина принялся размахивать телефоном, угрожая «бомбой». Нарушителя задержали, а самолет отправили в рейс после повторного досмотра.

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Авиапроисшествия
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