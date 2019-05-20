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В столице Сомали подорван автомобиль

Происшествия

Взрыв произошел 19 мая в городском районе Хамарвейн

Могадишо, 20 мая 2019, 01:25 — REGNUM  Взрывное устройство сработало на улице в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Взрыв произошел 19 мая в городском районе Хамарвейн. На воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. Данных о пострадавших и иных подробностей произошедшего пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Могадишо также был взорван автомобиль, погибли по меньшей мере три человека. Ответственность за теракт была возложена на группировку «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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