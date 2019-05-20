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Манифестанта с выдвижными лезвиями в рукавах задержали в Париже

Происшествия

Юношу впечатлили компьютерные игры

Париж, 20 мая 2019, 01:17 — REGNUM  Выдвижные лезвия длиной 30 см спрятал в рукавах куртки мужчина, прибывший в Париж для участия в акции «желтых жилетов». Подозрительного манифестанта задержала полиция, сообщает журнал Le Point.

Инцидент произошел утром 18 мая в районе вокзала Сен-Лазар, где по традиции встречаются иногородние участники протестных акций. Внимание стражей порядка привлек молодой человек в куртке с черным капюшоном и «военным» рюкзаком. На окрики он не отреагировал, но попытался скрыться, после чего был задержан.

В рукавах у мужчины нащупали выдвижные лезвия, с осторожностью его доставили в отделение полиции. Там 27-летний Тома Ж. рассказал, что вдохновился персонажами компьютерной игры Assassin's Creed, у которых есть подобное оружие.

За ношение подобного оружия во Франции при отсутствии разрешения грозит лишение свободы сроком до года и штраф в €15 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, с осени 2018 года в Париже и других французских городах еженедельно проходят протестных акции «желтых жилетов». В манифестациях 18 мая приняли участие примерно 15,5 тыс. человек.

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Протесты во Франции
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