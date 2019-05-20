Двое ученых из Польши погибли на Шпицбергене

Лонгйир, Норвегия, , 00:38 — REGNUM Тела двоих польских исследователей — мужчины и женщины — найдены на острове Западный Шпицберген в районе Хорсенн, который считается лавиноопасным. Сообщение об этом опубликовано на сайте губернатора Шпицбергена.

Исследователи 17 мая покинули польскую научно-исследовательскую станцию Хорнсунн и должны были вернуться утром 19 мая. Когда ученые не вернулись, команда со станции отправилась на поиски.

Пропавших нашли мертвыми восточнее станции в труднодоступном районе у подножия горы Камкрона. Они упали с высоты нескольких сотен метров, уточняется в сообщении. Тела доставили в столицу норвежского архипелага — город Лонгьйир. Причину трагедии должны установить врач и представитель полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте на севере норвежской провинции Нордланд два человека погибли при сходе лавины. Они были строительными рабочими и попали под снежную массу у подножия горы Дурмаалстинд.

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