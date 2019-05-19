Воскресенье, 19 Мая 2019 года
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В Багдаде возле посольства США прогремел взрыв

Происшествия

Жертв и пострадавших в результате взрыва нет

Багдад, 19 мая 2019, 23:25 — REGNUM  В правительственной «зелёной зоне» в центре Багдада недалеко от посольства США упал реактивный снаряд. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

«Взрыв произошел в воскресенье вечером (19 мая) в «зеленой зоне» в столице Ирака», — передает вещатель.

По данным телеканала, жертв и пострадавших в результате взрыва нет. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 16 мая в иракской провинции Киркук в результате террористического акта погибли двое сотрудников правопорядка.

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Взрывы в Ираке
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