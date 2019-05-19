Воскресенье, 19 Мая 2019 года
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В Германии попал в ДТП пассажирский автобус

Происшествия

ДТП произошло в воскресенье, 19 мая, на трассе вблизи Лейпцига

Лейпциг, Германия, 19 мая 2019, 21:39 — REGNUM  Автобус, в салоне которого находилось 75 человек, попал в ДТП в Германии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные полиции.

ДТП произошло в воскресенье, 19 мая, на трассе вблизи Лейпцига. По последним данным, в результате аварии погиб один человек, еще около 20 пострадали.

«Один человек погиб, еще по меньшей мере пятеро получили тяжелые травмы, — сказал представитель полиции. — Десятки пассажиров получили легкие раны».

В настоящее время выясняются причины ДТП.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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