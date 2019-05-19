Вышний Волочёк. Операция захвата «Siberian Floors» продолжается

Вышний Волочек, Тверская область, , 18:59 — REGNUM Конфликт вокруг вышневолоцкого деревообрабатывающего предприятия «Siberian Floors» (Сибирские полы), знакового экспортёра из Тверской области, связанный с попыткой рейдерского захвата, вступил в новую фазу. Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая уголовное дело в отношении владельца было прекращено. Но буквально через десять дней, в субботу 18 мая территория вышневолоцкого предприятия подверглась штурму. Адвокат Анатолия Кушнира, владельца «Siberian Floors», В. Брегадзе, в комментарии ИА REGNUM подчеркнул:

«Следователями Вышневолоцкого СК РФ по Тверской области были очередной раз грубо нарушены права моего доверителя Кушнира А.М. В рамках возбужденного уголовного дела от 17 мая 2019 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, 18 мая 2019 г. следователями были произведены обыски в производственных помещениях, на территории которых в настоящее время функционирует предприятие Кушнира А.М. Предметом обыска являлось отыскание предметов и документов имеющих отношение к ООО «Олрич продакшн». Однако никаких предметов и документов принадлежащих ООО «Олрич продакшн» в обыскиваемых помещениях изъято так и не было. В ходе производства обысков, в нарушение ст.115 УПК РФ, в отсутствие судебного решения следователем были опечатаны все производственные помещения данных организаций, которые не указаны и не фигурируют в постановлении о производстве обыска.

Изученное мною постановление следователя о производстве обыска от 17.05.2019 г. позволяет мне сделать вывод, что при его проведении были нарушены все предусмотренные законом основания и порядок его проведения. Очевидно, что постановление готовилось что называется «на скорую руку». В постановлении фигурирует адрес проведения обыска: г. Вышний Волочек, ул. Демьяна Бедного, д. 147, хотя он фактически был произведен в производственных помещениях по ул. Д. Бедного д. 137. При производстве обыска отсутствовали понятые! Незаконные действия следователя, направленные на опечатывание всех производственных помещений предприятий, в настоящее время привели к полной дестабилизации рабочего процесса. Предприятие не может осуществлять свою деятельность. Полагаю, что такими действиями кто-то очень добивается незаконного привлечения к уголовной ответственности именно Кушнира А.М.

Не исключаю, что в рамках данного дела Кушнир А.М. может стать подозреваемым или обвиняемым. Обстоятельства, которые послужили для возбуждения уголовного дела явились абсолютно надуманы и с правовой точки зрения не выдерживают никакой критики. Следствие оперирует договорными отношениями о сотрудничестве, которые возникли у предприятия Кушнира А.М. ООО «Олричпродакшн» в 2018 г. со своими партнерами. У нас имеются все основания полагать, что в рамках данных соглашений были неисполнены свои обязательства именно партнерами, которые в настоящее время и инициируют уголовное преследование Кушнира А.М.

С целью защиты прав Кушнира А.М. и его предприятия, в настоящее время нами готовятся соответствующие обращения на имя Губернатора Тверской области, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тверской области и в иные соответствующие правоохранительные структуры».

Ситуацию вокруг вышневолоцких «Сибирских полов» для ИА REGNUM прокомментировал экономист и политолог Михаил Делягин:

«Безусловно, если уголовное дело закрывается, а потом по другой статье сразу же открывается снова, — то для стороннего наблюдателя в этом есть логическая нестыковка. Но у этой нестыковки в логично выстроенной нашей правоохранительной системе есть объяснение: внешнее воздействие. В целом, всё, что мы знаем про рейдерство по-русски, а не по-американски, начиная с приватизации 90-х годов, оно невозможно без теснейшей связи криминальных элементов с элементами правоохранительных органов и судебной системы. Если судья будет уверен, что со стороны силовых структур и прокуратуры «вопрос решён», то он без опасений вынесет решение в пользу рейдеров. Поэтому в первую очередь рейдеры выстраивают взаимоотношения с правоохранительными структурами. Причём в последнее время даже не с самими структурами, а просто на уровне рядовых сотрудников. По принципу: «у меня есть оперативник, значит у меня есть министр внутренних дел или руководитель СК РФ. Учитывая интеллектуальный уровень российских рейдеров, увы, но это — объективная действительность, как она выглядит не с трибун экономических форумов и из министерских кресел, где рассуждают о необходимости роста инвестиций и подъёме производства.

То, что в качестве обеспечительной меры используется фактическая остановка производства, означает блокирование бизнеса и его разрушение. Это — типичный рейдерский подход: чтобы захватить предприятие, его нужно обанкротить. Для захватчиков ценность предприятия — это его оборудование. Что такое организация производства, рейдеры не знают и знать не хотят. У них примитивное мышление — обрушить бизнес, получить станки по цене металлолома плюс взятки. А дальше они наивно полагают, что производство само собой развернётся и будет приносить им деньги. Они не понимают, что внутренний производственный процесс — это гораздо больше, нежели совокупность станков с рабочими. Не говоря уже о системе внешних связей, которая обрушается вместе с доведение предприятия до грани банкротства. Произвести и продать продукцию — с одной стороны — а дать взятку и захватить территорию со станками — это качественно разный функционал.

В международном рейтинге экспортирующих экономик Россия довольствуется мизерными 160 позициями конкурентоспособной на мировом рынке продукции. «Siberian Floors» из Вышнего Волочка — одна из таких драгоценных «капель в море». И теперь весь мир, куда это предприятие поставляет свою продукцию, узнает, что российские «бизнес-ликвидаторы» вместе с местными органами региональной власти уничтожают одно из немногих конкурентоспособных российских предприятий. Заказчики у этой вышневолоцкой фабрики серьёзные. Не сомневаюсь, что они сделают соответствующие выводы относительно российской экономики в целом.

Возможны и более сложные схемы. Мы сейчас видим, как дискредитируют и.о. губернатора Санкт-Петербурга господина Беглова при помощи коммунальной катастрофы. Она была организована искусственно, в том числе, при помощи рейдерских структур. Здесь необходимо учитывать предстоящее обновление губернаторского корпуса и огромный опыт местного оппозиционного движения в Тверской области, а также то, что этот регион крайне привлекателен с учётом его стратегического положения между двумя столицами. Правовой инцидент, в первом контуре болезненный для маленького депрессивного города и. затрагивающий судьбы самого предпринимателя и 130 семей его сотрудников, может оказаться раздутым деструктивными силами, чтобы добиться замены губернатора и превращения Твери в стратегический оппозиционный плацдарм.

Надеюсь, до этого не дойдёт. Но, несомненно, конфликт вокруг «Siberian Floors» — требует особого внимания со стороны руководства региона».

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