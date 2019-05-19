В Казахстане в результате ДТП пострадали 11 человек

Нур-Султан, , 18:29 — REGNUM Одиннадцать человек получили травмы при столкновении грузовика и микроавтобуса в Нур-Султане. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба департамента полиции города Нур-Султана в Казахстане.

По предварительной информации, ДТП произошло на улице Тлендиева 19 мая в 13:05 мск. Водитель грузовика допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом, не справившись с управлением.

В результате аварии пострадали 11 человек. Все пострадавшие были обследованы медиками, два человека госпитализированы.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Проходит опрос свидетелей ДТП, назначены необходимые экспертизы. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Непале. В результате падения пассажирского автобуса в реку Тисули погибло пять человек, пострадали 29. Личности погибших устанавливаются.

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