Воскресенье, 19 Мая 2019 года
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В Казахстане в результате ДТП пострадали 11 человек

Происшествия

Произошло столкновение грузовика и микроавтобуса

Нур-Султан, 19 мая 2019, 18:29 — REGNUM  Одиннадцать человек получили травмы при столкновении грузовика и микроавтобуса в Нур-Султане. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба департамента полиции города Нур-Султана в Казахстане.

По предварительной информации, ДТП произошло на улице Тлендиева 19 мая в 13:05 мск. Водитель грузовика допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом, не справившись с управлением.

В результате аварии пострадали 11 человек. Все пострадавшие были обследованы медиками, два человека госпитализированы.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Проходит опрос свидетелей ДТП, назначены необходимые экспертизы. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Непале. В результате падения пассажирского автобуса в реку Тисули погибло пять человек, пострадали 29. Личности погибших устанавливаются.

Читайте ранее в этом сюжете: Пять человек погибли в Центральном Непале при падении автобуса в реку

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Дорожно-транспортные происшествия
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