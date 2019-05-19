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Пять человек погибли в Центральном Непале при падении автобуса в реку

Происшествия

Ещё 29 человек пострадали

Катманду, 19 мая 2019, 17:53 — REGNUM  Пять человек погибли, 29 пострадали при падении в реку пассажирского автобуса в центральном Непале. Об этом 19 мая сообщает газета Himalayan Times.

ЧП произошло утром 19 мая в районе Дхадинг. Автобус скатился с дороги и погрузился в реку Трисули.

Одни из пострадавших скончался от полученных травм в больнице, трое пассажиров погибли на месте. Личности трёх погибших уже установлены.

Ещё 29 человек получили травмы разной степени тяжести. На месте происшествия работают медики и правоохранительные органы. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП в Чебоксарах, где в результате столкновения четырёх автомобилей пострадали три человека, включая ребёнка.

Читайте ранее в этом сюжете: В массовом ДТП в Чебоксарах ранены три человека

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Дорожно-транспортные происшествия
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