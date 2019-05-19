Два человека погибли при взрыве гранаты в Харькове

Киев, , 17:51 — REGNUM Два человека погибли, один получил ранения при взрыве гранаты в городе Харькове на Украине. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

Информация о взрыве поступила в Основянский отдел полиции 18 мая в 23:42 по местному времени. Взрыв произошёл на улице Двинской. На место происшествия выехали сотрудники полиции и взрывотехники.

Предварительно установлено, что по неизвестным причинам произошёл взрыв гранаты «РГД-5». От полученных травм на месте ЧП скончались двое мужчин 36-ти и 38-ми лет.

Ещё одного мужчину 35-ти лет доставили в больницу с множественными осколочными ранениями головы и туловища. Состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос квалификации произошедшего согласно Уголовного кодекса Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выставлении Росгвардией первых нарядов по охране взрывоопасного арсенала Минобороны РФ в селе Пугачёво в Удмуртии. Работы по утилизации снарядов на территории полигона продлятся до ноября 2019 года.

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