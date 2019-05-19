При взрыве в Каире пострадали граждане Египта и ЮАР

Каир, , 17:25 — REGNUM Граждане Египта и ЮАР пострадали при срабатывании взрывного устройства рядом с туристическим автобусом в Каире. Об этом 19 мая сообщил телеканал Sky News Arabia.

Всего, по предварительной информации, пострадало 17 человек. Из них граждан Египта 10 человек, граждан ЮАР — семь человек.

По предварительной информации, самодельное взрывное устройство сработало в момент, когда автобус находился в движении. Взрыв прогремел в районе Большого египетского музея, расположенного рядом с археологическим комплексом Великих Египетских пирамид на плато Гиза.

В настоящее время власти Египта ведут поиск причастных к организации взрыва.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 17 пострадавших при взрыве возле туристического автобуса в Каире.

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