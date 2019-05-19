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Бизнесмен подозревается в даче взятки должностному лицу в Калуге

Происшествия

«Правонарушение было выявлено полицейским в ходе рейда»

Бизнесмен подозревается в даче взятки должностному лицу в Калуге
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Коррупция

Калуга, 19 мая 2019, 16:36 — REGNUM  В Калуге завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом 19 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Павел Мельников.

По его словам, подозреваемый, переехавший в Калугу из Таджикистана, оформил российское гражданство и основал предпринимательскую деятельность в виде торговли продуктами питания в одном из киосков на улице Болдина города Калуги. Спустя продолжительное время, поняв, что достаток растет, мужчина решил перевезти в Калугу родственников, одного из которых устроил к себе на работу продавцом. Этот гражданин иностранного государства работал с нарушением режима пребывания в России.

«Правонарушение было выявлено полицейским в ходе рейда, — сказал Павел Мельников. — Нелегальному продавцу грозила административная ответственность за несоблюдение иностранным гражданином установленных законом ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, а хозяину торговой точки — за несоблюдение работодателем данных ограничений. В служебном кабинете инспектора при составлении протокола хозяин торговой точки протянул сотруднику паспорт с находящимися в нем денежными средствами, и попросил не оформлять нарушение на себя и родственника. Полицейский брать деньги отказался, и факт дачи взятки был задокументирован оперативными сотрудниками. В паспорте было обнаружено и изъято 20 тысяч рублей».

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Ему грозит наказание в виде денежного штрафа. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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