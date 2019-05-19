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СКР проводит проверку по факту гибели трех человек в Оренбургской области

Происшествия

Трагедия произошла в воскресенье, 19 мая, на улице Родимцева в поселке Адамовка Адамовского района

СКР проводит проверку по факту гибели трех человек в Оренбургской области
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет России

Оренбург, 19 мая 2019, 16:00 — REGNUM  По факту обнаружения трупов пенсионерки, ее дочери и сына после тушения пожара жилого дома в Оренбургской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Трагедия произошла в воскресенье, 19 мая, на улице Родимцева в поселке Адамовка Адамовского района.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении. — Назначены судебно-медицинского экспертизы для установления причины смерти погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 19 мая в Оренбургской области на месте пожара были найдены тела трёх погибших. Личности людей устанавливаются.

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Пожары в жилых домах
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