Более 12 часов длится борьба с огнём на подземной парковке в Бордо

Бордо, Франция, , 15:48 — REGNUM Более 12 часов продолжается борьба с пожаром на подземной парковке в Бордо. Об этом 19 мая сообщил ряд французских СМИ.

По предварительным данным, информация о возгорании поступила в пожарные службы около 21:30 мск 18 мая. На место пожара были отправлены 32 единицы техники и 100 человек личного состава.

Сильная задымлённость и высокая температура внутри строения сильно затрудняли доступ огнеборцев к очагу возгорания, который находится на третьем уровне здания. К нему пожарным удалось пробиться лишь через несколько часов.

В настоящее время борьба с огнём продолжается, пожарным удалось локализовать пламя. Место пожара оцеплено полицией, движение в этом районе затруднено. Власти затрудняются сказать, сколько конкретно автомобилей пострадало от пожара на парковке.

По данным радиостанции France Info, произошло обрушение перекрытий между вторым и третьим уровнями парковки. Есть опасения, что могут обрушиться трамвайные пути и часть автодороги, расположенные над зданием на поверхности.

При тушении пожара, как сообщает издание Sud-Oest, пострадали трое пожарных. Из жилого дома рядом с парковкой были в целях безопасности эвакуированы все жители. Рассматривается вопрос о целесообразности эвакуации других жилых зданий рядом с местом происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в торговом центре в Баку, в результате которого пострадало шесть человек. Все пострадавшие были госпитализированы.

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