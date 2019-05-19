Участник Московского полумарафона скончался, получив награду за участие

Москва, , 15:12 — REGNUM Участник полумарафона в Москве скончался после забега. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

Мужчина в возрасте 51 год пробежал 10-километровый полумарафон. После марафона он получил награду от организаторов, а затем, на Лужнецкой набережной, ему стало плохо с сердцем.

На место прибыли медики скорой помощи, но спасти мужчину не удалось. Он скончался в машине скорой помощи.

По словам врачей, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность. При этом, как отметили в пресс-службе организаторов полумарафона, во время забега мужчина не обращался за медицинской помощью.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти 38-летнего участника «Казанского марафона». При этом все бегуны перед началом забега при регистрации предоставляли справку о состоянии здоровья. Минспорта Татарии выразил глубокие соболезнования родным и близким умершего.

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