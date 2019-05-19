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Столкновение двух поездов произошло на Филиппинах, есть пострадавшие

Происшествия

Госпитализированы более 30 человек

Манила, 19 мая 2019, 14:52 — REGNUM  Как минимум 34 человека пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов на Филиппинах. Об этом 19 мая сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя администрации легкорельсового транспорта Манилы Хернандо Сабрера.

ЧП произошло вечером 18 мая в Маниле, столице Филиппин в 21:51 по местному времени. Столкнулись два поезда в метро между станциями Анонас и Аранета-Центр-Кубао.

Уточняется, что одни из поездов находился в движении, он врезался в стоящий поезд, немногим ранее вышедший из строя.

Основная часть пострадавших получила лёгкие ранения. Все травмированные были госпитализированы. На данный момент под наблюдением врачей в медучреждении Манилы остаётся пятеро пострадавших. Остальные уже покинули больницу.

Ведётся расследование инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о железнодорожной аварии в Татарии. При отправлении со станции Бугульма с рельсов сошёл грузовой состав. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Татарии с рельсов частично сошел грузовой состав

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Железнодорожные аварии
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