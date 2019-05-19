Организаторы мероприятия в ЮАР рассказали о напавшем на Шварценеггера

Йоханнесбург, ЮАР, , 11:59 — REGNUM Злоумышленник, напавший на Шварценеггера, является «безумным фанатом». Об этом 19 мая сообщили журналистам организаторы соревнований Arnold Classic Africa в ЮАР, где произошло нападение.

Сообщается, что атаковавший спортсмена, актёра и политика Арнольда Шварценеггера мужчина известен полиции в связи с организацией подобных выходок ранее. Нападавший был задержан сразу же после инцидента

Сам Шварценеггер считает произошедшее недоразумением и не собирается устраивать разбирательств по данному поводу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Шварценеггер, по его словам, даже не осознал, что его ударили. Спортсмен понял, что на него напали только после просмотра видео с соревнований, включавшего момент атаки. Шварценеггер решил, что его просто толкнула толпа.

Напомним, что нападение на Арнольда Шварценеггера произошло в деловом центре Сандтон города Йоханнесбурга в ЮАР во время соревнований Arnold Classic Africa. Во время общения спортсмена, актёра и политика с фанатами к нему сзади подбежал неизвестный и ударил двумя ногами в спину. Злоумышленник был тут же задержан.

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