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Очередные нарушения режима перемирия Украиной зафиксированы на Донбассе

Происшествия

Пострадавших и погибших нет

Донецк, 19 мая 2019, 10:58 — REGNUM  Очередные нарушения режима перемирия со стороны украинских войск были зафиксированы в Луганской Народной Республике и в Донецкой Народной Республике. Об этом 19 мая сообщили пресс-служба Народной милиции ЛНР и пресс-центр представительства Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

За прошедшие сутки в ЛНР было зафиксировано четыре случая нарушения режима перемирия со стороны Украины. Боевиками Киева были обстреляны населённые пункты Желобок и Донецкий с применением миномётов калибром 120 мм и 82 мм.

Количество нарушений режима перемирия войсками Украины в ДНР составило девять раз. В зоне обстрела украинскими военнослужащими оказались следующие населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Железная Балка, Широкая Балка, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (терминал), Васильевка, Минеральное, Ясиноватая, Спартак.

При обстрелах, нарушая все договорённости о перемирии, а также Минские соглашения, войска Украины применяли: миномёты калибром 82 мм и 120 мм, вооружение БМП/БТР, зенитные установки, гранатомёты, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое вооружение.

Количество боеприпасов, использованных украинскими боевиками при обстрелах ЛНР составило 106 единиц, при обстрелах ДНР — 145 единиц.

Погибших и пострадавших среди мирных граждан Донбасса нет. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти случаях нарушения режима перемирия украинскими боевиками в ДНР. Жертв и пострадавших среди гражданского населения не было.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР: Пять раз за сутки нарушили режим перемирия украинские боевики

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