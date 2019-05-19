Из-за звонков о «минировании» в Чувашии эвакуировали более 5 тыс. человек

Чебоксары, , 10:19 — REGNUM В Чувашии — новая волна телефонного терроризма. 18 мая в Чебоксарах поступили звонки о «минировании» объектов с массовым пребыванием людей, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве по ГО и ЧС.

В ведомстве констатируют, что уже не в первый раз поступают анонимные звонки и сообщения на электронные адреса с угрозами минирования объектов с массовым пребыванием людей в Чебоксарах.

«18 мая от анонимных «доброжелателей» угрозы взрывов получили железнодорожный вокзал, автовокзал, аэропорт, торговые центры «Каскад, «Мадагаскар» и другие. Все службы Чувашии оперативно приступили к проверке с экстренной эвакуацией посетителей и сотрудников. К счастью, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

На 18:00 обследования строений на предмет обнаружения взрывных устройств во всех транспортных узлах и торговых центрах закончены. Все вызовы оказались ложными. Оперативными службами в общей сложности эвакуировано более 5 тысяч человек. После завершения всех проверочных работ транспортные узлы и торговые центры продолжили работу в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая, в связи с сообщениями о «минировании» проводились проверки в торговых центрах Чебоксар, подозрительных устройств не обнаружено. Ранее аналогичные сообщения в Чебоксарах были зарегистрированы 12−14 апреля. Всего за три дня информация о якобы заложенных бомбах поступила на электронные адреса 18 учреждений, ни одно не подтвердилось. По фактам ложных заявлений о готовящихся терактах возбуждены уголовные дела

Министерство Чувашии по делам ГО и ЧС призывает граждан «не поддаваться панике, быть бдительными к анонимным звонкам и подозрительным предметам». При чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в Единую службу спасения «112».

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