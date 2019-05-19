Воскресенье, 19 Мая 2019 года
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Как минимум пять человек погибли при крушении самолёта в Гондурасе

Происшествия

Причины крушения неизвестны

Тегусигальпа, 19 мая 2019, 08:47 — REGNUM  Пять туристов погибли при крушении частного самолета у острова Роатан, который входит в состав Гондураса. Об этом 19 мая сообщает агентство Reuters.

По предварительным данным, самолёт упал в море через некоторое время после взлёта. Причины авиакатастрофы пока неизвестны.

Нет и достоверной информации о гражданстве погибших. Представители вооружённых сил Гондураса уверяют, что четверо туристов были гражданами США, местные власти сообщили, что погибшие — граждане Канады.

Гражданином какой страны являлся пилот самолёта также неизвестно. Обстоятельства гибели людей выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении самолёта в Великобритании. Самолёт упал на проезжую часть в Уэльсе, наткнувшись на линию электропередач. При крушении пострадали три человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека пострадали в результате падения самолёта в Уэльсе

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Авиапроисшествия
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