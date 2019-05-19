Уровень опасности извержения вулкана Хаконе рядом с Токио повышен

Токио, , 08:08 — REGNUM Главное метеорологическое управление Японии повысило уровень опасности извержения вулкана в районе горы Хаконе и рядом с долиной гейзеров Овакудани. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает телеканала NHK.

Ранее сообщалось, что вулканическая активность в районе популярной у туристов горы Хаконе и в долине гейзеров Овакудани существенно повысилась.

За первые 10 часов сегодняшнего дня было зафиксировано уже 21 землетрясение. После этого Главное метеорологическое управление Японии повысило уровень опасности извержения.

Стоит отметить, что последний раз уровень опасности извержения в этом районе повышался в 2015 году.

Власти перекрыли автомобильное движение в радусе одного километра от долины Овакудани, куда обычно ездит много туристов. Приостановлена работа канатной дороги, соединяющей долину с озером Аси в центре кратера вулкана Хаконе.

Стоит отметить, что Хаконе — это очень древний потухший вулкан. Высота его вершины составляет 1438 метров. Вулкан входит в состав национального парка Фудзи-Хаконе-Идзу, который расположен в 80 км от Токио.

В центре огромного кратера Хаконе располоены ещё несколько вершин более молодых вулканов и озеро Аси. По данным ученых, последний раз Хаконе извергался в 1170 году.