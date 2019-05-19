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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у островов Новой Каледонии

Происшествия

Информация о погибших и пострадавших не поступала

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у островов Новой Каледонии
Thomas CUELHO
Новая Каледония

Нумеа, Франция, 19 мая 2019, 07:48 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 6,2 произошло возле островов Новая Каледония в Тихом океане. Об этом 19 мая сообщает Геологическая служба США (USGS).

Сейсмологическая активность была зафиксирована в 01:23 по всемирному координированному времени (04:23 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 196 километрах от населённого пункта Тадине (население около 7500 человек).

Самым густонаселённым городом вблизи от эпицентра землетрясения оказался Ле-Мон-Дор (население около 25 000 человек)

Очаг подземной стихии залегал на глубине 10 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Об угрозе цунами не сообщалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,6, которое произошло возле берегов острова Ява в Индонезии. О пострадавших либо разрушениях в результате подземных толчков не сообщалось.

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