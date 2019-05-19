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В Варшавской школе убили сына турецкого иммигранта

Происшествия

Делом занимается специальная группа полиции и прокуратура

Варшава, 19 мая 2019, 00:40 — REGNUM  В прошлую пятницу, 10 мая, в школе № 195 в варшавском районе Вавер один из учеников напал с ножом на другого. 16-летний Куба погиб на месте. Как утверждает газета wyborcza.pl, ссора произошла из-за денег. Ударивший его ножом 15-летний Эмиль Б. задержан и помещён в приют для несовершеннолетних.

Как сообщил представитель столичной полиции Сильвестр Марчак, делом занимается специальная группа полиции и прокуратура. Решается вопрос о том, будет ли виновник отвечать, как взрослый, в соответствии с уголовным законодательством, или дело будет передано в орган, принимающий решения на основании положения о разбирательстве по делам несовершеннолетних.

Позже были задержаны ещё двое учеников, которые могут иметь отношение к произошедшему. Это 15-летняя девочка и 14-летний мальчик.

Представитель полиции заявил, что дело является для них приоритетным, и призвал журналистов «воздержаться от ненужных комментариев».

Похороны прошли на Татарском кладбище по мусульманскому обряду, поскольку отец убитого — выходец из Турции.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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