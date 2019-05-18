В Киевской области ликвидировали подпольную нарколабораторию

Киев, 18 мая 2019, 23:49 — REGNUM Подпольную лабораторию по изготовлению наркотических препаратов выявили в Киевской области Украины. Об этом сообщает в субботу, 18 мая, пресс-служба Нацполиции области.
Спецоперация представителей правоохранительных органов прошла в городе Борисполь.
«Сотрудники полиции в квартире жителя Борисполя обнаружили и изъяли различное оборудование для изготовления наркотиков», — говорится в сообщении.
По данному факту было открыто уголовное производство.
Как передавало ИА REGNUM, 15 мая в пресс-службе СБУ сообщили, что в аэропорту «Борисполь» в Киеве были изъяты психотропные вещества и наркотики на сумму около $1 млн.
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