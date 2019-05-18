Воскресенье, 19 Мая 2019 года
00:19:45 МСК

В Киевской области ликвидировали подпольную нарколабораторию

Происшествия

Спецоперация представителей правоохранительных органов прошла в городе Борисполь

В Киевской области ликвидировали подпольную нарколабораторию
the3cats
Наркотики

Киев, 18 мая 2019, 23:49 — REGNUM  Подпольную лабораторию по изготовлению наркотических препаратов выявили в Киевской области Украины. Об этом сообщает в субботу, 18 мая, пресс-служба Нацполиции области.

Спецоперация представителей правоохранительных органов прошла в городе Борисполь.

«Сотрудники полиции в квартире жителя Борисполя обнаружили и изъяли различное оборудование для изготовления наркотиков», — говорится в сообщении.

По данному факту было открыто уголовное производство.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая в пресс-службе СБУ сообщили, что в аэропорту «Борисполь» в Киеве были изъяты психотропные вещества и наркотики на сумму около $1 млн.

Читайте также: В киевском аэропорту «Борисполь» изъяли особо крупную партию наркотиков

А также: В Одессе задержаны подозреваемые в торговле кокаином

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить