В США упал вертолет, есть жертвы

Солт-Лейк-Сити, США, , 22:32 — REGNUM В США в горах потерпел крушение вертолет, следовавший из города Баллард в аэропорт округа Солт-Лейк-Сити. Об этом сообщает ABC со ссылкой на офис шерифа.

ЧП произошло в субботу, 18 мая, в штате Юта. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека.

«Два человека погибли после того, как вертолет разбился в горах», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Читайте также: Грузовой вертолет рухнул на юге Германии

А также: Вертолет упал в реку Гудзон в Нью-Йорке