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В США упал вертолет, есть жертвы

Происшествия

ЧП произошло в субботу, 18 мая, в штате Юта

В США упал вертолет, есть жертвы
Juhasz Imre
Вертолет

Солт-Лейк-Сити, США, 18 мая 2019, 22:32 — REGNUM  В США в горах потерпел крушение вертолет, следовавший из города Баллард в аэропорт округа Солт-Лейк-Сити. Об этом сообщает ABC со ссылкой на офис шерифа.

ЧП произошло в субботу, 18 мая, в штате Юта. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека.

«Два человека погибли после того, как вертолет разбился в горах», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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