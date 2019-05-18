Суббота, 18 Мая 2019 года
21:50:23 МСК

При пожаре в ТЦ в Баку пострадали шесть человек

Происшествия

ЧП произошло в субботу, 18 мая, в пригороде Баку

При пожаре в ТЦ в Баку пострадали шесть человек
Brandmeister
Пожарная машина. Азербайджан

Баку, 18 мая 2019, 21:40 — REGNUM  В Азербайджане в торговом центре (ТЦ) «Загульба Малл» вспыхнул пожар. Об этом сообщили РИА Новости минздраве страны.

ЧП произошло в субботу, 18 мая, в пригороде Баку. По последним данным, в результате инцидента пострадали шесть человек.

«Число пострадавших на данный момент шесть человек, — сообщили в минздраве. — Все они госпитализированы».

Пожарные, прибывшие на место ЧП, пытаются потушить возгорание.

Причины инцидента пока неизвестны.

Читайте также: В посольстве Великобритании в Москве произошёл пожар

А также: Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме под Ярославлем

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в многоэтажных зданиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить