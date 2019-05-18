В Костроме из-за сообщения о минировании эвакуировали посетителей ТРЦ

Кострома, , 18:46 — REGNUM Анонимное сообщение о возможном минировании стало причиной эвакуации людей из торгово-развлекательного центра (ТРЦ) в Костроме. Об этом сообщает 18 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на полицейских.

«В начале седьмого эвакуировали сотни людей из костромского ТРЦ Рио, — сказал журналист. — К зданию съехались пожарные, полиция и сотрудники МЧС».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которые обследуют здание.

Как передавало ИА REGNUM, 18 мая в Белгороде представители силовых структур также проверяют сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных сразу на нескольких объектах.

Читайте также: Ряд объектов в Белгороде проверяют после сообщений о минировании