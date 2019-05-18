Суббота, 18 Мая 2019 года
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Ряд объектов в Белгороде проверяют после сообщений о минировании

Происшествия

Проверяются около десяти объектов

Белгород, 18 мая 2019, 18:26 — REGNUM  Сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных сразу на нескольких объектах в Белгороде, проверяют представители силовых структур. Об этом 18 мая сообщило агентство «Бел. Ру».

По поступившей информации, в городе эвакуировали людей из всех крупных торговых центров, а также с территории аэропорта, железнодорожного вокзала и автовокзала.

Причиной эвакуации стали анонимные веерные телефонные звонки с информацией о якобы заложенных взрывоопасных предметах. На местах работают представители экстренных служб.

Информации о том, как в связи с проверками изменится расписание вылета самолётов, а также движение поездов и автобусов, не поступало. До сих пор ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о волне анонимных сообщений о минировании, зафиксированной во Пскове. Здесь были проверены здания вокзалов и торговых центров. Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась.

Читайте ранее в этом сюжете: Волна эвакуаций из-за сообщений о «минировании» дошла до Пскова

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