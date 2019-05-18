Суббота, 18 Мая 2019 года
16:07:30 МСК

ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК в Ираке

Происшествия

Воздушная операция, в результате которой были уничтожены огневые точки и склады с оружием, проводилась в районе Гара

Анкара, 18 мая 2019, 16:07 — REGNUM  Военные самолеты, принадлежащие Военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли новые удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом в субботу, 18 мая, сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

По данным военного ведомства, воздушная операция, в результате которой были уничтожены огневые точки и склады с оружием, проводилась в районе Гара.

Напомним, власти Турции ранее объявили Рабочую партию Курдистана террористической организацией, члены которой на протяжении более 30 лет сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Читайте также: В Турции начались учения Anadolu Yıldızı-2019

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить