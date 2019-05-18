Три человека, включая ребёнка, погибли в ДТП под Москвой

Красногорск, , 15:43 — REGNUM Три человека погибли, один пострадал в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на Носовихинском шоссе в Московской области. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, ДТП произошло в 14:20 на 35-м километре Носовихинского шоссе. Столкнулись грузовой автомобиль и легковой автомобиль Scoda. Причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения.

В результате ДТП погибли три человека, в том числе годовалый ребёнок. Ещё один несовершеннолетний был госпитализирован с травмами.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Сургуте, при котором пострадали женщина и трёхлетний ребёнок. Пострадавшие были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

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