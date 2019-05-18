Семь человек получил ранения при стрельбе на вечеринке в США

Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Как минимум семь человек получили ранения при стрельбе на вечеринке поблизости от университета Болла в американском штате Индиана. Об этом 18 мая сообщает телеканал CNN.

Как сообщил начальник полиции города Манси Джо Уинкл, три человека получили тяжёлые ранения, ещё четверо пострадавших получили травмы, не угрожающие их жизни. Все семь человек были госпитализированы.

О злоумышленнике ничего не сообщается. Возможные причины стрельбы также не раскрываются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе на территории школы в Новой Зеландии. В результате стрельбы погиб мужчина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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