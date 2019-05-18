Пятеро детей погибли при взрыве на западе Афганистана

Кабул, , 13:15 — REGNUM По меньшей мере пятеро детей погибли, двадцать человек получили ранения при взрыве в в провинции Герат на западе Афганистана. Об этом 18 мая сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местные власти.

Взрыв прогремел в районе Авба. Взорвался мотоцикл, начинённый взрывчаткой.

Сообщается, что ни одна из террористических группировок до сих пор не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Стоит отметить, что гибель детей в результате срабатывания взрывных устройств в Афганистане, к сожалению, происходит уже не в первый раз за последние две недели. Так, ИА REGNUM сообщало о гибели восьми детей, наткнувшихся на бомбу во время игры в провинции Газни.

Чуть ранее сообщалось о гибели четверых детей в провинции Фарьяб, подорвавшихся на фугасе, заложенном у дороги.

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