Пятеро детей погибли при взрыве на западе Афганистана

Кабул, 18 мая 2019, 13:15 — REGNUM По меньшей мере пятеро детей погибли, двадцать человек получили ранения при взрыве в в провинции Герат на западе Афганистана. Об этом 18 мая сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местные власти.
Взрыв прогремел в районе Авба. Взорвался мотоцикл, начинённый взрывчаткой.
Сообщается, что ни одна из террористических группировок до сих пор не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Стоит отметить, что гибель детей в результате срабатывания взрывных устройств в Афганистане, к сожалению, происходит уже не в первый раз за последние две недели. Так, ИА REGNUM сообщало о гибели восьми детей, наткнувшихся на бомбу во время игры в провинции Газни.
Чуть ранее сообщалось о гибели четверых детей в провинции Фарьяб, подорвавшихся на фугасе, заложенном у дороги.
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