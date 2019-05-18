Стрелявшего по автобусу и машине ДПС студента осудили в Чувашии

Чебоксары, , 12:07 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске перед судом предстал местный житель, которого обвиняли в стрельбе по маршрутке и патрульной машине дорожно-патрульной службы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

По данным следствия, 21-летний парень 31 декабря 2018 года устроил стрельбу из окна многоэтажного дома по автомашинам.

«В предновогоднюю ночь первым в отдел полиции обратился водитель маршрутного автобуса, у которого при неизвестных обстоятельствах разбилось боковое стекло. Инцидент произошел неподалёку от остановки общественного транспорта по улице Советская. Самостоятельно разобраться, по какой причине разбилось окно со стороны водителя, мужчина не смог. Буквально через несколько часов на том же месте аналогичная история произошла с патрульной машиной ДПС», — говорится в сообщении.

При осмотре места происшествия полицейские вышли на след нарушителя общественного порядка. Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж 20-летний студент одного из новочебоксарских техникумов. Молодой человек проживал в многоэтажном доме рядом с дорогой, в его квартире стражи порядка изъяли пневматический пистолет и пули.

«Причину своего поступка стрелок объяснил тем, что в машины попал случайно, так как стрелять собирался по столбам и баннерам», — говорят в полиции.

Новочебоксарский городской суд признал злоумышленника виновным в хулиганстве, назначив полтора года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в апреле в Чебоксарах стреляли из автомата по окнам общежития, расположенного по улице Энтузиастов. В совершении преступления заподозрили 27-летнего мужчину. В ходе осмотра его автомобиля «Лада Калина» полицейские обнаружили автомат для игры в страйкбол. В ходе инцидента никто не пострадал. В 2016 году в Чебоксарах неизвестные из пневматического оружия обстреляли троллейбусы.