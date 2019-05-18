В Забайкалье девочка погиб от того, что пьяна мать опрокинула на неё чайник

Чита, , 10:56 — REGNUM В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели полуторагодовалой девочки, на которую пьяная мать опрокинула кипящий чайник и не вызвала «скорую помощь». Об этом сегодня, 18 мая, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Забайкальскому краю.

Инцидент произошел 11 мая 2019 года около 23:00 по местному времени в поселке Лесной Городок Читинского района Забайкалья. 38-летняя местная жительница случайно опрокинула электрический чайник с кипящей водой на полуторагодовалую дочь. Ребенок получил ожоги рук, ног и тела. Девочка скончалась до приезда медиков.

В ходе расследования было установлено, что женщина и её супруг систематически злоупотребляли алкоголем и практически не занимались воспитанием детей.

Также было установлено, что в момент, когда произошла трагедия, женщина и её супруг находились в состоянии алкогольного опьянения. Супруги испугались, что их могут лишить родительских прав, когда станет известно об этом случае, и на протяжении длительного времени не вызывали бригаду «скорой помощи». Они пытались заниматься самолечением пострадавшего ребенка. В итоге ребенок скончался до того, как к нему прибыли медики.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении обоих супругов. Их задержали на 48 часов. В ближайшее время им предъявят обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.