В Ульяновской области осудили организаторов подпольных водочных заводов

Ульяновск, , 08:41 — REGNUM В Чувашии и Ульяновской области продолжаются выявлять бутлегеров. В Ульяновской области, где ранее пресечена деятельность двух подпольных алкогольных заводов, перед судом предстали три человека. Они получили 13−14 лет лишения свободы за организацию и сбыт контрафактного алкоголя. В Чебоксарах в поле зрения оперативников попал 40-летний мужчина, который незаконно ввозил на территорию республики спиртосодержащую продукцию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Ульяновской области вынесен приговор в отношении трёх жителей, обвинявшихся в организации незаконного изготовления и распространения фальсифицированной алкогольной продукции. Незаконного полученный доход следствие оценило в 37 млн рублей, сообщает региональное следственное управление СКР. Следствием и судом установлено, с января 2016 года злоумышленники организовали два подпольных завода по изготовлению подделок водки и коньяка более чем 20 известных наименований.

«К производству алкогольного суррогата ими было привлечено более 150 человек, снабженная поддельными акцизными марками продукция распространялась на территории нескольких регионов», — говорят в следственном управлении.

Правоохранители отмечают, что преступная деятельность была пресечена в сентябре 2016 года, на складах были обнаружены партии приготовленного к реализации фальсификата на сумму более 37 млн рублей. Суд признал их виновными в руководстве входящим в преступное сообщество структурным подразделением, производстве и сбыте немаркированной алкогольной продукции, незаконном использовании чужого товарного, даче взятки, использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных спецмарок. Члены преступной группы в зависимости от роли каждого приговорены соответственно к 13,5, 14 и 13 годам колонии строгого режима со штрафом каждому в размере 12,85 млн рублей.

«Было установлено также, что ранее организаторы преступного сообщества передали заместителю начальника полиции по охране общественного порядка УМВД РФ по Ульяновской области в качестве взяток за незаконное покровительство и непресечение их преступной деятельности более 12,8 млн рублей», — напоминают правоохранители.

Ранее злоумышленник уже выслушал приговор: за получение взяток ему назначено 10 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 38,5 млн рублей.

В соседней Чувашии полицейские выявили факт незаконного хранения свыше 2,5 тыс. литров спиртосодержащей продукции. Обнаружено свыше 300 коробок с раствором этанола, разлитым в 100-милилитровые флаконы, а также более 100 канистр со спиртом, разлитым в пяти‑ и десятилитровые ёмкости. Всего было изъято порядка 17 тыс. емкостей с этиловым спиртом на сумму 500 тыс. рублей.

В преступлении подозревают 40-летнего чебоксарца. По оперативной информации, мужчина незаконно ввозил на территорию республики спиртосодержащую продукцию, которую затем реализовывал в Чебоксарах и пригороде. Лицензию на приобретение, хранение и реализацию алкоголя подозреваемый не имел. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ («Незаконные производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).