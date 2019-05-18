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Режим ЧС введён в одном из районов Хабаровского края из-за пожара

Происшествия

Горит лес

Режим ЧС введён в одном из районов Хабаровского края из-за пожара
Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Хабаровск, 18 мая 2019, 08:32 — REGNUM  В Советско-Гаванском районе Хабаровского края был введен режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара. Об этом сегодня, 18 мая, сообщают власти региона.

Огонь полыхает на площади в 4,5 тыс. гектаров леса в Советско-Гаванском районе. С огнем борются 52 человека при 16 единицах техники. При этом ближайший населенный пункт находится в 40 километрах от эпицентра пожара.

Власти ввели режим ЧС в Советско-Гаванском районе. На территории Советского лесничества введен полный запрет на посещение лесов. Всех охотников и рыболовов попросили покинуть леса.

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Лесные пожары — 2019
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