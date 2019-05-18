Суббота, 18 Мая 2019 года
07:40:54 МСК

У берегов индонезийского острова Ява произошло землетрясение

Происшествия

О жертвах и разрушениях не сообщается

Джакарта, 18 мая 2019, 07:40 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,6 произошло к югу от индонезийского острова Ява, на котором расположена столица Индонезии. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 01:51 по времени UTC (4:51 по московскому времени). Эпицентр землетрясения находился в 297 километрах к юго-востоку от города Бандунг. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

На данный момент информация о возможных жертвах или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

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Землетрясения
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