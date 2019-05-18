У берегов индонезийского острова Ява произошло землетрясение

Джакарта, , 07:40 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 произошло к югу от индонезийского острова Ява, на котором расположена столица Индонезии. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 01:51 по времени UTC (4:51 по московскому времени). Эпицентр землетрясения находился в 297 километрах к юго-востоку от города Бандунг. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

На данный момент информация о возможных жертвах или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.