Пропавшую 15-летнюю чувашскую школьницу нашли мёртвой в пруду

Чебоксары, , 07:17 — REGNUM В Яльчикском районе Чувашии выясняют обстоятельства убийства 15-летней девочки, которая найдена мёртвой в пруду на окраине районного центра. Под подозрение попал её знакомый, который не отрицает своей вины, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Информация о безвестном исчезновении 15-летней жительницы Яльчикского района поступила в правоохранительные органы 15 мая. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий тело было обнаружено в пруду на окраине села Яльчики «с телесными повреждениями в области головы, свидетельствующими о криминальном характере ее смерти», отмечается в сообщении.

«Установлено лицо, подозреваемое в причастности к убийству несовершеннолетней. Им оказался её знакомый, 2001 года рождения. Он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса он не отрицал своей причастности к инкриминируемому деянию», — сказал Олег Дмитриев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначены судебные экспертизы.

Напомним, в Чувашии за последнее время это не первый резонансный случай с исчезновением детей. В 2017 году в Цивильске неделю искали пропавшую 11-летнюю школьницу: её нашли мёртвой в гараже местного жителя. Следствие установило, что девочка была задушена, так как подозреваемый опасался привлечения к уголовной ответственности. После задержания злоумышленник оформил явку с повинной. Помимо убийства, ему было предъявлено обвинение в торговле наркотиками, а также незаконное их употребление. Ему было назначено 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. В пользу семьи погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

18 апреля 2016 года в Чебоксарах пропала 15-летняя школьница. Её искали неделю как силовые структуры, так и волонтеры, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», 26 апреля девочка сама вернулась домой.

В 2014 году пропала 11-летняя школьница в Козловском районе республики, её тело нашли в лесопосадке. Преступление совершил 52-летний житель Татарии: мужчина пообещал довезти до дома и посадил в свой автомобиль девочку, которая возвращалась из школы.