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В Свердловской области возросло число аварий, где пострадали дети

Происшествия

С начала 2019 года произошло 110 таких ДТП

В Свердловской области возросло число аварий, где пострадали дети
Аварии с участием детей

Екатеринбург, 18 мая 2019, 04:14 — REGNUM  С начала 2019 года в Свердловской области выросло число дорожных аварий, в которых пострадали дети, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Сообщается, что с начала 2019 года в области произошло 110 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. Это больше, чем количество подобных дорожных аварий за аналогичный период 2018 года — тогда их произошло 74. Как отмечают правоохранители, причиной большинства ДТП стало несоблюдение правил дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков также отметил рост числа ДТП с участием несовершеннолетних. Он сообщил, что последнее время в области стали чаще страдать дети-пешеходы, которые также попадают в аварию при переходе улицы в неположенном месте.

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Дорожно-транспортные происшествия
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