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В Мексике обнаружили мешки с человеческими останками

Происшествия

Злоумышленников допрашивает прокуратура

Мехико, 18 мая 2019, 03:52 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов Мексики обнаружили 18 пластиковых мешков с человеческими останками в штате Халиско, сообщает пресс-служба прокуратуры штата.

Сообщается, что мешки были обнаружены около города Тлахомулько во время операции по освобождению похищенных людей. Спецслужбы ворвались в дом, указанный одним из сбежавших заложников, и освободили еще троих похищенных людей, а также задержали похитителей. В ходе спецоперации силовики обнаружили пластиковые мешки с расчлененными человеческими телами. Задержанных злоумышленников доставили в прокуратуру, где их допрашивают сотрудники ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля спецслужбы Мексики освободили 60 похищенных мигрантов из Центральной Америки в штате Веракрус. Среди спасенных мигрантов было 22 ребенка.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Мексики освободили 60 мигрантов из рук преступников

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Похищения людей
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