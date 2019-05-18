В Мексике обнаружили мешки с человеческими останками

Мехико, , 03:52 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Мексики обнаружили 18 пластиковых мешков с человеческими останками в штате Халиско, сообщает пресс-служба прокуратуры штата.

Сообщается, что мешки были обнаружены около города Тлахомулько во время операции по освобождению похищенных людей. Спецслужбы ворвались в дом, указанный одним из сбежавших заложников, и освободили еще троих похищенных людей, а также задержали похитителей. В ходе спецоперации силовики обнаружили пластиковые мешки с расчлененными человеческими телами. Задержанных злоумышленников доставили в прокуратуру, где их допрашивают сотрудники ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля спецслужбы Мексики освободили 60 похищенных мигрантов из Центральной Америки в штате Веракрус. Среди спасенных мигрантов было 22 ребенка.

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