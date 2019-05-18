Пожар на крупном складе произошел в Ростовской области

Таганрог, Ростовская область, , 02:18 — REGNUM В Таганроге произошел пожар на складе на территории бывшего хлебозавода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

Сообщается, что пожар произошел в 00:23 по московскому времени. Загорелся склад на территории бывшего хлебозавода, огнем была охвачена площадь около 1,7 тысяч квадратных метров. Возгорание было локализовано к 01:26 по московскому времени. В тушении пожара принимали участие 45 человек и 14 единиц спецтехники. По предварительным данным, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы загорелся металлический ангар. По предварительной версии, в ангаре взорвался газовый баллон. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

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