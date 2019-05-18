Суббота, 18 Мая 2019 года
02:26:26 МСК

Пожар на крупном складе произошел в Ростовской области

Происшествия

По предварительным данным, пострадавших не было

Пожар на крупном складе произошел в Ростовской области
Иллюстрация: 61.mchs.gov.ru
МЧС

Таганрог, Ростовская область, 18 мая 2019, 02:18 — REGNUM  В Таганроге произошел пожар на складе на территории бывшего хлебозавода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

Сообщается, что пожар произошел в 00:23 по московскому времени. Загорелся склад на территории бывшего хлебозавода, огнем была охвачена площадь около 1,7 тысяч квадратных метров. Возгорание было локализовано к 01:26 по московскому времени. В тушении пожара принимали участие 45 человек и 14 единиц спецтехники. По предварительным данным, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы загорелся металлический ангар. По предварительной версии, в ангаре взорвался газовый баллон. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В новой Москве загорелся металлический ангар

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить