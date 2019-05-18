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Турист из Болгарии погиб в Гималаях

Происшествия

Во время спуска к четвертому лагерю ему стало плохо

София, 18 мая 2019, 01:15 — REGNUM  Турист из Болгарии Иван Томов погиб во время восхождения на четвертую по высоте вершину мира Лхоцзе (8516 метров), передает Болгарское национальное радио.

Сообщается, что 35-летний альпинист вместе с российской гражданкой Анастасией Руновой смог забраться на вершину, причем взойти ему удалось без посторонней помощи и запасов кислорода. Однако во время спуска к четвертому лагерю ему стало плохо. Ему пытались оказать экстренную помощь, но безуспешно — альпинист скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая альпинист с Украины погиб во время восхождения на Эльбрус. Во время восхождения, на высоте около 3500 метров, он неожиданно потерял сознание и скончался. По предварительной версией, причиной смерти стала остановка сердца.

Читайте ранее в этом сюжете: Альпинист с Украины скончался, пытаясь покорить Эльбрус

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